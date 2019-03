Lanzan una botella a Justin Bieber por negarse a cantar 'Despacito' en un concierto: "Ni siquiera me la sé"

Lo que menos se esperaba Justin Bieber al participar de festival 'Summerbursta' en Estocolmo, era que le iban a lanzar una botella de agua al negarse a cantar 'Despacito'.

"No puedo cantar 'Despacito', ni siquiera me la sé". Así intentó disculparse el cantante canadiense ante sus fans, que no paraban de pedir que cantara el tema. Fue en ese momento cuando tuvo que esquivar una botella de agua que le lanzaron.

No es la primera vez que Bieber recibe críticas en relación a la famosa versión. Son muchos los que le acusan de no saberse la letra y critican su mala pronunciación. El cantante Luis Fonsi ha salido en defensa del cantante y ha dicho que que la canción es como ¨un trabalenguas¨ y difícil de cantar.