Justin Bieber le rompe el móvil a un fan que quería hacerse una foto con él

No es raro ver a Justin Bieber envuelto en una polémica con alguno de sus seguidores, y es que ya le hemos visto insultar a alguno de ellos e incluso darle un puñetazo a otro en Barcelona.

Su último incidente ha tenido lugar en Los Ángeles, cuando el cantante canadiense tuvo un encontronazo con un seguidor a la salida de un partido de fútbol. En las imágenes se ve cómo un joven quiere hacerse una foto con Bieber, pero éste se niega y acaba dándole un manotazo que rompe el móvil.

Mauro Leonel, el protagonista de la polémica, ha narrado los hechos a través de Facebook. "Solo me acerqué para poder tener una foto con él. Su reacción no tiene justificación, porque yo también pude haber reaccionado, pero no lo hice", explica.

Además de romper el móvil, el cantante también rechazó la camiseta de Argentina que pretendía regalarle Mauro Leonel. "Yo le dije 'ey ¿qué haces? Te di un regalo' y me dice 'si ya se, qué ¿la quieres de nuevo?' como diciendo que me importa tu regalo de mierda", afirma.