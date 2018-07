"El homenaje que hoy rendimos a Rita Barberá es también para todos los concejales y para tantos a los que el terrorismo arrebató la vida", así es el mensaje con el que Mariano Rajoy ha querido homenajear a Rita Barberá a través de Twitter.

Sin embargo, la reacción en las redes no ha tardado en llegar, y la respuesta no ha sido la que esperaba el presidente del Gobierno. Muchos usuarios no entienden que Rajoy junte en el mismo mensaje a Rita Barberá y a las víctimas del terrorismo.