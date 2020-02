Una imagen inusual ha recorrido las redes sociales. "Que austera", decía uno de los usuarios de Twitter al ver a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera con una sola patilla en las gafas en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Y es que el 'directo' conlleva sus riesgos, y ese ha sido el motivo por el que la ministra ha tenido que servirse de unas gafas rotas para leer sus documentos durante el acto.

"¡¡¡Se me han roto en directo!!!", reconocía la vicepresidenta cuarta del Gobierno de Sánchez en un tuit al que ha añadido emoticonos riéndose al ver su imagen por las redes sociales.

El momento no ha tardado en viralizarse: "¡Así me gusta! Priorizando la Jerarquía de gestión de Residuos y poniendo por delante la Reducción y la Reutilización. Un buen ejemplo en esta sociedad de uso y consumo. ¡Bravo Teresa!", bromeaba otro usuario; mientras que había quien agradecía la capacidad de Ribera para tomárselo a risa: "No es la primera vez que leo a la ministra reírse de forma sana de ella misma. Siempre es bienvenido que alguien tenga sentido del humor".