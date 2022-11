El Mundial de fútbol sigue levantando muchas críticas. La cita de Catar, que comienza el domingo 20 de noviembre, ha hecho que personas como Jürgen Klopp o Jagoba Arrasate se pronuncien en contra de jugar lo que Aministía Internacional denomia "la Copa Mundial de la vergüenza".

En uno de sus streams, Ibai Llanos ha desvelado que fue invitado para acudir a la cita mundialista para "grabar contenido". Sin embargo, ha decidido que no irá. "No me sale de los cojones y no lo voy a hacer", aseguró categórico.

"Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Catar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer", afirmó Ibai, que cierra así la puerta al Mundial de la discordia.

Esta semana, también hemos conocido las palabras del embajador del Mundial de Catar y exinternacional Khalid Salman, que calificó la homosexualidad de "daño mental". "Durante el Mundial pasarán muchas cosas en el país. Hablemos de los homosexuales. Todo el mundo aceptará que vengan. Pero tendrán que someterse a nuestras reglas", afirmó Salman.