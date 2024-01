El herpetólogo y divulgador Frank Cuesta ha sufrido el ataque de un ciervo mientras grababa uno de sus directos en su canal de Twitch, en el que se muestra trabajando con animales en su "santuario". Al salir de una zona de agua, Cuesta es atacado por el animal, que le embiste entre gritos del divulgador.

En su canal de YouTube, ha explicado cómo se ha dado el ataque, mostrando el vídeo del momento, el cual él mismo advierte que es "bastante duro". "Me he limpiado las heridas, me he cosido... Tengo heridas por todo el cuerpo. Estas cosas pasan", lamenta.

Mostrándose "apaleado" y "con el susto", ha advertido acerca de estas situaciones "de vida o muerte" cuando te enfrentas a la naturaleza. "A veces la fauna y la naturaleza es así, es dura y jodida. Soy un tío grande y fuerte, pero es un animal que pesa 200 kilos", añade.

El animal, llamado 'Perrito', es uno que "adora" a Cuesta, según ha contado el propio divulgador, quien añade que tiene "sus reacciones y sus días". "Cualquiera de estos animales puede ser letal", agrega.