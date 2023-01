Los estilismos de la reina Letizia siempre son ampliamente comentados. Durante la Pascua Militar, llevó un pequeño detalle en su mano del que muchos se dieron cuenta, un anillo con una inscripción visible... y otra con un mensaje oculto.

Se trata de un anillo de Coreterno de 18 kilates valorado en 975 euros. Por la parte exterior, se puede leer 'Amor che tutto move' (El amor lo mueve todo), una frase inspirada en la última línea de la Divina Comedia de Dante Alighieri.

La parte interior es la que no puede verse a simple vista. Viendo la descripción del anillo, leemos que el mensaje que se recoge es el siguiente: 'As long as I'm existing, you will be loved' (Mientras yo exista, tú serás amado').

Lo que no ha trascendido hasta ahora es quién ha hecho este presente a la reina Letizia o si ha sido una adquisición personal.