A punto de cumplirse una semana de su lanzamiento, la colaboración de Shakira y Bizarrap sigue en boca de todos. Sobre la canción, cargado de dardos dirigidos a la expareja de la cantante, Gerard Piqué, han corrido ya ríos de tinta y la última en pronunciarse ha sido la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

Ha sido en una entrevista concedida al diario 'El País', que ha preguntado a quien fuera primera edil de la capital por su opinión acerca de este controvertido tema. "Me parece muy bien que exprese lo que ella quiera", ha asegurado al respecto Carmena, que no obstante cree que a su vez "indica que no tenemos bien preparado nuestro campo sentimental".

"Denigrar, insultar a quien hemos amado es terrible. Se acepta como normal que si te dejan lo pongas verde, pero en el fondo esas críticas van contra ti mismo: hace nada querías a esa persona", ha lamentado.

Precisamente, la jueza retirada estrena ahora un podcast en dl que abordará temas como el amor o el sexo, según ha avanzado al citado diario, donde también ha reflexionado acerca de la expresión "poner los cuernos", que considera "repugnante": "Simplifica el mundo tan complejo del sexo y del amor con sentimientos muy negativos de posesión", ha criticado.