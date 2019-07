El presentador de TVE Javier Solano, comentarista de San Fermín 2019, despertó la indignación este jueves cuando calificó, en pleno directo, la violación grupal a una joven en las fiestas de 2016 como "un accidente que se produjo por personas muy bebidas". Tras la enorme polémica generada por sus palabras, Solano y el presentador de 'Los Desayunos de TVE', Xabier Fortes, han querido ofrecer "una aclaración y también una disculpa" por este comentario sobre 'La Manada'.

"Muchos se han sentido ofendidos, Javier, seguramente con razón", comenzaba Fortes durante la retransmisión de esta mañana. "No está de mas aclararlo", ha coincidido Solano, que ha asegurado que "jamás en mi vida equiparo violación a accidente, fue un lapsus linguae".

"Jamás hubiera escrito una cosa así porque se lee, se corrige, pero piensen ustedes que estamos en directo desde las 07:15", se ha excusado, "hora y cuarto después, en una pregunta que no esperaba, improvisando un párrafo se me deslizó un palabra que yo pensaba decir porque Pamplona fue accidentalmente escenario de la agresión sexual, se me coló al parrafo anterior".

"Los periodistas siempre usamos sinónimos, podría haber dicho 'el delito' o 'los hechos', pero desafortunadamente apareció la palabra 'accidente'", ha insistido, "reitero que nunca equiparo accidente con violación".

Por su parte, Fortes se ha disculpado "como director de contenidos del programa" por "no estar lo suficientemente atento de darme cuenta que contándolo así logramos lo contrario de lo pretendido: contar la lucha de Pamplona contra violencia machista".

Ya ayer, el director de 'Los Desayunos' había pedido perdón a través de un hilo de Twitter, en el que aclaraba que la intención era destacar que Pamplona es "pionera en la lucha contra las agresiones machistas".

"Cuando el redactor del programa, en directo, habla de 'accidente' se refiere a que la violación de La Manada se produjo en la capital navarra como se pudo haber producido en cualquier otra ciudad o en cualquier otra circunstancia", explicó.

"Solo me queda asumir las críticas merecidas por no haber sido más diligente para reaccionar al escuchar en directo esa conexión y matizarla o contextualizarla", concluyó.