Esta semana Santi Alverú ha acudido como invitado a la mesa de Pasapalabra, donde ha bromeado con su presentador, Roberto Leal, sobre la ausencia de Dani Mateo. Y es que el presentador de El Intermedio y Zapeando todavía no ha acudido al programa. ¿El motivo? Según Alverú, miedo.

"Dani Mateo no ha venido, ¿qué le pasa con Pasapalabra?", le recuerda Roberto Leal en el vídeo que puedes ver a continuación, a lo que el zapeador responde: "Miedo, hay que pensar en este programa". Un cómico momento en el que también interviene la actriz Esther Arroyo, que pide que cuando vaya Dani Mateo al plató la inviten también a ella: "Le quiero un montón". Por su parte, Roberto Leal insiste en mandarle un mensaje invitándole al plató: "Yo he ido muchas veces a Zapeando, podemos seguir siendo amigos, pero esas cosas se quedan dentro". "Solo exijo que esté Esther Arroyo y que no esté Santi Alverú", ha destacado el presentador de Zapeando, que ha afirmado que en cuanto se recupere irá a verlos.