A pocos días de presentar las Campanadas, Cristina Pedroche visita el plató de 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos sobre esa noche y su esperado vestido. Para la ocasión, la presentadora aparece con un espectacular look de brillos.

Pablo Motos realiza interrogatorio a Pedroche para sacar a la luz detalles de su vestido. La joven confiesa que no es tan cómodo como el que lleva en ese momento en el plató y da aún más detalles que puedes descubrir en el vídeo principal de esta noticia como que "no es ajustado". ¿Cómo será su look?, ¿lo adivinas con estas pistas que da Pedroche en el vídeo? Por último, la presentadora también desvela cuál es el comentario que peor le sienta cuando critican sus looks de Campanadas.