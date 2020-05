Cayetano Rivera ha desatado la polémica por un tuit en el que carga contra el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Y es que el torero ha afirmado que Iglesias "es la gota que colma el vaso", añadiendo un posdata en el que afirma que "cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho".

Este tuit ha provocado que el torero se convierta en trending topic en España. Más tarde, Rivera ha contestado a una tuitera (@rosira_rosi) que le preguntaba si "dictadura es que no dejen salir a la calle en una pandemia". "Hay que ser responsables. La gente que sale de esa manera a la calle nos solo se están poniendo en peligro ellos; no es cuestión de libertad de salir, es cuestión de salud y no poner en peligro de contagio al resto de españoles", criticaba @rosira_rosi.

Ante estas palabras, el torero ha manifestado: "Con dictadura no me he referido al hecho de no poder salir a la calle, ni con revolución pretendo que la gente salga. Pero entiendo que para ti lo fácil es interpretarlo así para poder criticar".

Entre las personas que han criticado las polémicas declaraciones de Cayetano Rivera está Pablo Fernández (secretario general de Podemos Castilla y León) o el escritor Esteban Navarro. En el caso de Pablo Fernández, el político y licenciado en Derecho ha criticado que "no podía ser sino Cayetano el que diera la puntilla a la cordura de la crema de la intelectualidad de las derechas".