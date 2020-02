El cantante de reggaeton J Balvin ha sufrido un accidente aéreo cuando abandonaba las Bahamas, donde se encontraba disfrutando de unas vacaciones. El cantante ha compartido lo sucedido con sus fans a través de las redes sociales.

El cantante de temas como 'Ginza' tiene acostumbrados a sus fans a relatar casi todos sus movimientos y en esta ocasión no iba a ser diferente. Primero el cantante subió a Instagram una instantánea en la que posaba sobre el ala de su avión. Se despedía así de sus vacaciones y de sus seguidores hasta su próximo destino.

Aunque no iba ha llegar muy lejos. Porque poco después Balvin subiría un sorprendente vídeo en el que se puede observar el avión privado estrellado contra unos árboles. "No van a creer lo que pasó...pero el avión se estrelló", comienza el vídeo en el que se ve a Balvin hablando a la cámara. "Definitivamente cuando no es el día de uno, no es el día de uno", añadía.