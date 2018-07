La actriz Michelle Rodríguez amenaza con dejar la saga 'Fast & Furious' si no se le da más peso a las mujeres en la película

"'The Fate of the Furious' está ya disponible en versión digital. Espero que decidan mostrar algo de amor por las mujeres de la saga en la próxima película", dijo la actriz en su perfil de Instagram. "O (si no) es posible que tenga que decir adiós a esta querida saga", añadió Rodríguez.

La actriz, que da vida a Letty, es una de las caras más conocidas de 'Fast & Furious', ya que ha actuado en la primera, la cuarta, la sexta, la séptima y la octava entrega de la saga.

En una entrevista en abril, Rodríguez alabó el fichaje de Charlize Theron en 'The Fate of the Furious' y reflexionó sobre los obstáculos de las mujeres para acceder en el cine a puestos de relevancia detrás y delante de las cámaras.

La saga tiene confirmadas, al menos, una novena y décima parte, que se estrenarán en 2019 y 2021, respectivamente.