Ábalos felicita la Navidad al alcalde de Santa Cruz de Tenerife con un mapa en el que no salen las Canarias

"Me llega este detalle navideño del ministro Ábalos, que recibo tan agradecido como sorprendido. Es un mapa histórico de España (1626) en el que no aparece Canarias. Ahora me explico por qué no existimos en muchas cosas para su gobierno", cuenta el alcalde en su perfil de Twitter.

Tal y como muestra José Manuel Bermúdez en su red social, la felicitación constaba de una carta felicitando las Navidades con el texto "Con mis mejores deseos para 2019" firmado por él, y un mapa de España del año 1626. Para sorpresa del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, en el mapa no aparecen las Islas Canarias.

El tuit ha recibido numerosos comentarios, uno de ellos recordándole al alcalde que el primer mapa en el que aparecen las islas es uno de 1786, a lo que Bermúdez le reprocha: "Pues con haber enviado uno de 1786 hubieran quedado mejor, integrando, no excluyendo".