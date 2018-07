Laporta niega tener algo que ver con la salida de Neymar al PSG tras su aparición en los Papeles del Paraíso

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta ha negado que tuviera algo que ver con la salida del brasileño Neymar al Paris Saint-Germain el pasado verano y ha achacado tales informaciones a una teoría de conspiración, mientras que también ha aclarado el porqué de la aparición de su nombre en los conocidos como 'Papeles del Paraíso'.

"Respecto a las insinuaciones 'conspiranoicas' sobre la salida de Neymar, una vez más, nada de nada", aclaró tajante sobre que hubiera tenido incidencia en ese traspaso pese a que, según la información de laSexta, fuera socio en Malta de Pini Zahavi, agente que llevó al brasileño a París.

Y es que Laporta tenía el 5% de acciones de la empresa ubicada en Malta y ya disuelta 'BMVP Limited', de la que también era accionista el agente hebreo que se adjudicó, según el diario francés L'Equipe, unos 12 millones de euros por el fichaje de Neymar por el PSG.

En cuanto a su participación en la empresa maltesa, y su aparición en los 'Paradise Papers', explicó que por una "intervención profesional" unos clientes le ofrecieron ser socio de una empresa que tenía que "desarrollar un proyecto tecnológico que no funcionó nunca". "No he obtenido ningún rendimiento derivado de ese 5% de acciones", alegó.

"La compañía se disolvió. La noticia tal y como se presenta es engañosa, malintencionada y faltada de rigor por tal de darle interés periodístico", lamentó Laporta en su cuenta de la red social Twitter.