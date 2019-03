Zapatero sobre Cataluña: "En democracia quien incumple la ley sabe que no tiene razón, hace falta paciencia y diálogo"

EL EXPRESIDENTE LO HA DICHO DURANTE UN ACTO EN BARCELONA

El expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha referido a la situación en Cataluña, ha dicho que "ahora es tiempo de dialogar y esperar". También ha advertido a los independentistas que "quien decide no cumplir la ley o dice que no la va a cumplir, en democracia, sabe que no tiene la razón".