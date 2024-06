La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lanzado un nuevo mensaje sobre su nuevo papel dentro de Sumar, matizando que seguirá formando parte de la ejecutiva, aunque no como su líder. Además, continuará coordinando la acción del socio minoritario con el objetivo de de preservar el Gobierno de coalición.

"No me voy, me quedo dentro de Sumar y ahora va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves. A esas gentes decirles que además hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales, por tanto preservamos al Gobierno de coalición progresista y vamos a seguir ganando derechos", ha afirmado desde Suiza tras mantener un encuentro con el director general de la OIT, Gilbert Houngbo.

Preguntada acerca de si las bases de Sumar pueden estar intranquilas con su renuncia, Díaz ha dicho: "Yolanda Díaz no se va, lo que ha hecho es política de la buena porque cuando hay malos resultados electorales, en mi convicción política, hay que asumir responsabilidad y quiero hacer pedagogía".

Díaz insiste en que su decisión busca preservar el Gobierno de coalición "por encima de todo", para poder "seguir avanzando en la puesta en macha de medidas sociales" y dar "pasos adelantes". A su vez, ha detallado que su renuncia como coordinadora general responde a su compromiso de volcarse en la gestión y en la "política útil", dado que Sumar tiene cinco ministerios que va a seguir coordinando y tiene retos como seguir mejorando el salario mínimo.

"Dando este paso lo que hago de manera decidida es preservar el Gobierno de coalición frente a las fuerzas que quieren deslegitimar a un Gobierno salido de las urnas, que ha ganado las elecciones", insiste.

¿Quién será el nuevo líder de Sumar?

Este jueves, Sumar debería elegir a la persona que encabezaría esta nueva etapa dentro de la formación. La reunión de la coodinadora general de Sumar congregará a las 80 personas que la conforman, sin un nombre claro que pueda ser el nuevo líder de Sumar.

Uno de los primeros nombres que pueden venir a la mente como posible sustituto de Díaz es el del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se descarta de la carrera. Fuentes cercanas a Urtasun no le incluyen como candidato porque ya es ministro y es el portavoz de la formación. Otro portavoz, esta vez en el Congreso, es Íñigo Errejón, que no se ha mojado acerca de su futuro en Sumar.

Si los partidos que forman Sumar cobrasen un mayor protagonismo, entraríamos en un terreno de mayor especulación en lo que a nombres se refiere, como podría ser Mónica García. La ministra de Sanidad tampoco se ve como líder de Sumar, si bien no se descarta que pueda serlo en el largo plazo.

Las críticas desde dentro de Sumar

El anuncio de Yolanda Díaz ha tenido una gran cantidad de reacciones desde dentro del espacio de Sumar, siendo Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, una de las personas más claras. Propone "soluciones imaginativas" y defiende que ellos han "cumplido" su parte del pacto.

El mismo día en el que Díaz anunciaba su adiós como líder de Sumar, Maíllo hablaba de "narcisismo" dentro de una formación "superada". "Nos falta humildad, hay demasiada arrogancia, no hay construcción colectiva de un espacio común", añadía. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, reclamaba que el espacio fuese "más democráticos y participativos" para que todas las fuerzas integradas en Sumar "se sientan parte".