Las interrupciones han vuelto a marcar los turnos de palabra en el Congreso de los Diputados. Han sido los diputados de Vox, en esta ocasión, quienes trataban de cortar el discurso de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando defendía la convalidación del Real Decreto Ley que prorroga los ERTE y la 'ley rider', principal motivo de las críticas que ha recibido la ministra por parte de Vox.

"Voy a intentar mantener la cortesía parlamentaria y la galanura que tengo con una dama, y con cualquier persona, por supuesto, cosa que usted no ha tenido ni conmigo ni con nuestro grupo". La tensión se empezaba a apoderar del hemiciclo cuando Juan José Aizcorbe, diputado de Vox, se dirigía así a la ministra.

La respuesta de Yolanda Díaz no se ha hecho esperar y al volver a subir de nuevo al estrado ha espetado: "Me da la sensación de estar en el Siglo de Oro, no en el siglo XXI, por cómo se expresa".

En ese momento se ha armado un gran revuelo en los escaños de Vox y el presidente de la mesa ha tenido que pedir contención, especialmente a los diputados de de este grupo: "Que se contengan y escuchemos a la vicepresidenta". "Conténganse, respiren con tranquilidad y profundidad".

No sin ser constantemente interrumpida, la ministra ha insistido al resto del pleno, tratando de obviar el comportamiento del grupo que lidera Santiago Abascal: "No todos somos iguales, hay personas educadas que cuando hablan otros escuchamos y hay otros que no lo son. Sigamos con la educación. Somos gente seria y demócratas, nos gusta escuchar, aunque no pensemos de la misma manera”.

Pero este no ha sido el único momento tenso. En un momento de su ponencia, Díaz ha llegado a ofrecer a los diputados de Vox, que otra vez no guardaban silencio, su turno de palabra: "Si quieren les cedo mi palabra, no tendría inconveniente y la escucharía con muchísima atención",

A esas palabras ha respondido la diputada del partido de extrema derecha Macarena Olona que ha hecho varios gestos desde su asiento. Cuando la vicepresidenta se disponía a retomar su palabra, se han vuelto a escuchar gritos desde Vox, diciendo: "¡Los indultos qué!".