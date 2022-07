La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado este viernes el logo y el lema de su nuevo proyecto político Sumar, que iniciará un proceso de escucha la próxima semana.

"Sumar comienza su camino. El próximo viernes 8 de julio abriremos el proceso de escucha ¡Os espero a todas y a todos!", ha dicho Díaz a través de Twitter, en un mensaje en el que ha anunciado el inicio de ese proceso que tendrá lugar en el espacio Matadero de Madrid.

La imagen corporativa del proyecto es en tonos rojizos con un símbolo de suma (+) y ha acompañado el anuncio con un vídeo en el que se puede ver a la ministra rodeada de seguidores y en reuniones con diferentes colectivos. Todo ello mezclado con palabras sumadas como "escuchar", "dialogar", "modernizar", "cuidar", "protección" o "progreso".

Este acto será el pistoletazo de salida a una gira que Díaz prevé hacer por España con sus propios recursos y que durará hasta diciembre. Y todo ello sin dejar de cumplir con sus obligaciones al frente del Ministerio, como afirmó en una entrevista en El Objetivo: "Soy muy exigente con el trabajo y no tengan duda de que seguiré cumpliendo con mis obligaciones".

Sobre 'Sumar', Díaz contaba hace unas semanas que han hecho "una asociación para emprender el proceso de escucha con el que conformar un mundo de ideas para proyectar un país diferente". Aunque insistió en que 'Sumar' no es el nombre de su proyecto político ni, de momento, el nombre que se usará para concurrir a unas futuras elecciones: "Los partidos son imprescindibles y ya llegaremos a ello. [...] Me comprometo, en cuanto acabe el proceso de escucha, a tomar una decisión que no será mía, será colectiva".