Pedro Sánchez ha anunciado que seguirá al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión. Una noticia que desde el PSOE han recibido con euforia y alivio, y es que durante las últimas horas vivían con pesimismo la decisión que podía tomar el presidente del Gobierno, temiendo que pudiese estar pensando en dimitir.

De hecho, durante este tiempo, los socialistas no han dudado en mostrarle su apoyo a Pedro Sánchez, un apoyo al que también se unieron miles de ciudadanos que no dudaron en manifestarse frente a Ferraz para pedirle que no renunciase a su cargo.

Ahora, Pedro Sánchez ha confirmado que continuará "con más fuerza" al frente del Ejecutivo. Un anuncio que ha provocado que en Moncloa los trabajadores no puedan contener su grito de alegría al descubrir que finalmente seguirá como presidente del Gobierno.

Además, a través de las redes sociales, los socialistas también han querido compartir su alegría tras conocer esta decisión. Óscar Puente ha sido el primero en manifestarse. El ministro de Transportes ha utilizado su cuenta de 'X' para celebrar la continuidad del presidente con la publicación del característico 'Siu' de Cristiano Ronaldo y un GIF de 'Let's go' (¡Vamos!).

Poco después también ha hablado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha paralizado durante unos minutos su intervención en el Senado para estar atento a la decisión de Sánchez, a la que ha reaccionado justo después ante los medios.

"Le quiero agradecer (a Pedro Sánchez) el coraje personal y democrático después del acoso que ha sufrido. Estoy muy feliz de que no haya triunfado la calumnia y el bulo", explica Albares.

Unos mensajes al que también se han sumado el de otros políticos como Salvador Illa o Adrián Barbón.