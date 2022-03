Yolanda Díaz ha confirmado que va a paralizar el "proceso de escucha" que había iniciado para la creación de un nuevo proyecto político. Así lo ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER en la que ha asegurado que se pospone la creación del nuevo espacio político por "pura responsabilidad con el Gobierno de España".

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que se presente a las próximas elecciones generales, la ministra ha asegurado que "estaba muy ilusionada con el proceso de escucha": "Me da un poco de pena, pero voy a paralizarlo por pura responsabilidad y por pura dedicación al Gobierno de España y a nuestro país".

"Lo voy a aparcar por ahora. Lo que no quita que vaya a seguir entregada para emprender ese proceso cuando pueda, y lo que no obsta a que el equipo esté pensando y diseñando cosas. Hoy mismo se reunían", ha aseverado Díaz, que ha asegurado que sino, "lo lanzaría ya": "No sé lo que va a pasar con la crisis y me debo a mi país y al Gobierno de España".

La vicepresidenta del Gobierno había anunciado que que esta primavera iniciaría el proceso de escucha activa para impulsar un nuevo proyecto de país "amplio, novedoso, moderno, democrático y diferente", que aportara un "horizonte de esperanza". Un hecho que quedará postergado por la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

En este sentido, Díaz ha rehusado anunciar una posible candidatura de cara a las próximas elecciones generales: "No soy un proyecto político todavía. Si me decido o no, lo voy a comunicar".

Díaz pretendía iniciar un proceso que duraría "aproximadamente seis meses" para, posteriormente, tomar una decisión sobre su futuro. "Quiero escuchar a los colectivos sociales, a los profesionales, a las mujeres y a los pensionistas", aseveraba entonces con el objetivo de crear un proyecto de país "diferente, democrático, feminista, con políticas climáticas y en el que los jóvenes van a ser motores principales".