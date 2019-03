Vuelve la guerra interna a las filas del PP por las balanzas fiscales

El Gobierno de José Antonio Monago denuncia el déficit de infraestructuras que sufre Extremadura y para ello ha tomado como ejemplo una traviesa que fue instalada hace 127 años y que sigue todavía operativa en la actualidad, soportando trenes a diarios.

Las cuentas autonómicas acentúan las diferencias de los presidentes regionales

Monago no se ha cansado de repetir una y otra vez esta idea, en sus propias palabras, "Extremadura tiene agravios para empapelar el Universo" tampoco sus servicios de comunicación.



Dice Extremadura que aunque no aporte dinero le da a España otras cosas. Así lo ha expresado Antonio Fernández, consejero de Economía, "Extremadura es el pulmón de España", un pulmón que es, según el Ejecutivo extremeño, el que más cigüeñas negras, aporta al conjunto de España.



Pero a Madrid no la ablandan los polluelos. La Comunidad ha publicado una balanza ortodoxa en la que tras restar lo que se da y lo que se quita, Madrid es la más hundida y Extremadura la más beneficiada. Lo ha hecho con una conclusión clara para el presidente, el modelo hace aguas. "Los madrileños nos sentimos maltratados por el modelo de financiación vigente, nos sentimos injustamente tratados", ha expresado Ignacio González.



González dice que le tienen con el agua al cuello sumándose al discurso victimista de Mas, parodiado por la balanza de Convivencia Cívica que denuncia que Barcelona, está siendo expoliada por las otras tres provincias catalanas.