Decenas de alcaldes plantan a Mazón en la Federación de Municipios Valencianos entre gritos de "dimisión"

Carlos Mazón ha vuelto a vivir una jornada en la que la palabra 'dimisión' ha sido la que más ha escuchado. La frase que persigue al presidente de la Comunidad Valenciana ha resonado en una reunión de la Federación de Municipios Valencianos, con decenas de alcaldes abandonando la asamblea cuando iba a intervenir.

Sus gritos fuera del recinto se escuchaban perfectamente durante su intervención. "Cuando ocurre cualquier problema todos sabemos a quién es al primero que llaman", ha dicho el presidente valenciano, antes de recibir esos primeros gritos de "Mazón dimisión". Al escucharlo, Mazón ha contestado: "Todos sabemos quién respeta los actos propios del municipalismo y quién no".

Los gritos se han mantenido y Mazón ha vuelto a contestar durante su intervención: "Cada uno es libre de interpretar y de escenificar". Ya fuera del recinto, Mazón ha sido bastante más duro. "Se me ocurren bastantes calificativos pero por respeto no los voy a decir, deberían hacer una reflexión muy seria sobre su comportamiento hoy, porque no está muy cerca de la democracia", ha lamentado.

Todo, en una jornada en la que su dimisión también ha sido objeto de debate en Les Corts a propuesta de Compromís. Para Joan Baldoví, hay "227 motivos, uno por cada víctima de la negligencia" de Mazón, para pedir su dimisión. En la sesión se ha vivido un momento sorprendente cuando ha preguntado a Vox si "creen que ha de seguir gobernando un incompetente", a lo que un diputado ha dicho "sí".

Durante la sesión, Vox ha maniobrado para que el voto sea secreto, con un PSPV que ha avanzado que quien vote 'no' "pasará a la historia". La votación será este jueves.