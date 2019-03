Vox recuerda que apuesta por la cadena perpetua para delitos sexuales tras la detención de su exlíder en Lleida

"No descartamos que cuando tengamos más información, si es necesario, nos personemos en la causa, por el mal nombre o por el daño que haya podido causar a nuestro nombre", ha declarado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, a la prensa en Bruselas, tras advertir de que solo conoce los detalles del caso que han trascendido a través de los medios.

El secretario general del partido de extrema derecha ha asegurado que en la formación actúan siempre "con firmeza" de acuerdo a la legalidad y por ello todo afiliado acusado de un delito es "inmediatamente suspendido" de su afiliación y se abre expediente.

Además, ha recordado que Vox pide la [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/temas/cadena_perpetua-1|||cadena perpetua]] para los tipos de delitos sexuales, si bien ha matizado que no está pidiendo esta pena para el caso de Ortiz Cambray, porque no va a "presumir culpabilidad sin estar en un juicio". "He sido muy claro, respetamos para cualquier español el derecho a un juicio y la presunción de inocencia", ha zanjado.

La investigación policial apunta a que el líder de Vox en Lleida pagaba a un joven con discapacidad para llevar a cabo prácticas sexuales y los documentos oficiales de la investigación de los Mossos d'Esquadra detallan que existieron abusos sexuales con penetración.

Encuentran pornografía pedófila en los registros a Ortiz Cambray, exlíder de Vox en Lleida acusado de violación

Los agentes han encontrado imágenes comprometidas en los registros en el domicilio de José Antonio Ortiz Cambray, exlíder de Vox en Lleida acusado de violación, según informa Carlos Quílez.