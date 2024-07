Vox ha anunciado este miércoles una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Justicia, Félix Bolaños; y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez. El partido ultraderechista, personado como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez, responde así a la querella interpuesta la víspera por la Abogacía del Estado, en nombre del presidente del Gobierno, contra el juez que instruye esa investigación, Juan Carlos Peinado.

En un mensaje remitido a los medios de comunicación, Vox asevera que "Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal" y que la última ha sido precisamente la Abogacía del Estado al presentar esta querella contra el magistrado que investiga a su mujer. Según la formación de Santiago Abascal, "estamos ante un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia".

A su vez, también la organización ultraderechista Hazte Oír -asimismo personada en la causa- ha anunciado la interposición de una querella contra Sánchez por malversación.

Sánchez ironiza sobre la querella

El propio Sánchez, sin embargo, ha defendido esa querella contra el juez que investiga a su esposa y que la Abogacía del Estado lo que está haciendo es defender "la dignidad de la institución de la Presidencia del Gobierno", cuyos derechos considera que han sido atropellados, y la "separación de poderes".

Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este mismo miércoles para hacer balance del curso político, en la que ha sido preguntado, precisamente, por esta nueva querella de Vox. Un movimiento al que el jefe del Ejecutivo ha respondido aseverando que "desde que irrumpió Vox en la política española no ha hecho más que judicializar la política e intentar politizar la justicia".

Además, ha tirado de ironía: "¿Que se quieren querellar? Pues no sé cuantas querellas llevamos ya. Si para Vox soy un dictador, pues fíjese, si no paro de dar golpes de Estado, si España se rompe, España se hunde... Así les va", ha lanzado. A su juicio, "el problema no es tanto Vox como el PP, que está a rebufo de todo lo que dice y hace Vox".