La primera sesión de control al Gobierno tras la moción de censura de Vox ha dejado bien patente la tensión entre el PP y la formación de extrema derecha, después de que Pablo Casado 'rompiera' la semana pasada con el partido de Santiago Abascal.

Precisamente, el líder de Vox no ha estado presente este miércoles en el hemiciclo, una ausencia poco habitual en estas sesiones. Ha sido la diputada Macarena Olona quien ha reprochado a los populares este viraje, aseverando que "el 'no' a la moción de censura fue un 'no' a la existencia de Vox".

"Se han sumado a la estigmatización de nuestros votantes clasificándonos de extrema derecha en este hemiciclo, ¿cómo pueden tener esta poca vergüenza?", ha espetado. "¡Antes de nuestra aparición, los fascistas eran ustedes para la izquierda, y ahora los somos Vox porque somos la única oposición!", ha agregado.

Olona ha aludido al manifiesto firmado por varios grupos parlamentarios -sin el PP- contra Vox, y ha acusado al Ejecutivo de pretender "repartir el carnet de derecha democrática".

"Teniendo en cuenta cómo aplaudían la semana pasada al señor Casado, tanto el PSOE como Podemos, podemos hacernos una idea de cuál es la única derecha que para ustedes es asumible: esa derecha sumisa, complaciente, contemplativa, lastrada por la corrupción como ustedes", ha sentenciado.

Iglesias cuestiona la moderación del PP

No obstante, no ha desaparecido el tono bronco entre los populares y el Ejecutivo, como ha evidenciado un nuevo rifirrafe entre Teodoro García Egea y Pablo Iglesias, que ha hecho insistido en que el PP está "atrapado" con Vox, con cuyo apoyo gobierna en varias comunidades autónomas.

"Aunque los aliados de Vox se vistan de seda, aliados de Vox se quedan", ha llegado a aseverar el vicepresidente segundo, que ha insistido en la idea de que el PP y Ciudadanos "están obligados a seguir gobernando y compitiendo con la ultraderecha".

su discurso moderado ha durado menos que la mili de Abascal"

Antes, en una de sus ya habituales confrontaciones en la Cámara, el secretario general del PP ha cargado contra Iglesias: "Usted no es Pepe Mujica, de hecho se parece más a un zar ruso", ha ironizado. "Si usted fuera yo, hoy pediría mi dimisión, y eso se llama hipocresía", ha zanjado.

"Escuchándole a usted ahora, da la impresión de que su discurso moderado ha durado menos que la mili del señor Abascal", le ha respondido con sorna el líder de Unidas Podemos, citando las palabras del propio Casado durante el debate de la moción de censura, donde aseguró que el PP "no quiere ser otro partido del miedo, de la ira" ni de "la involución fascista".

"Su problema es que están encerrados con Vox", ha reiterado Iglesias en su turno de réplica, en el que ha apuntado que "dependen de ellos" para gobernar en ciertas regiones y Ayuntamientos.

"Están atrapados porque con un discurso ultranacionalista enormemente irresponsable dieron alas a la ultraderecha. Hoy esa ultraderecha les está devorando a ustedes y a Ciudadanos", ha concluido.