Vox ha presentado este martes una denuncia ante la Policía Nacional de Vigo contra el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, por colocar una bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento, según ha informado la formación de extrema derecha en un comunicado.

El gesto simbólico del Consistorio para conmemorar el Orgullo no ha gustado a la formación de extrema derecha, cuyo presidente en Pontevedra, Álvaro Díaz-Mella, solicita que "se restablezca la legalidad y se retire de forma inmediata la bandera LGTBI", argumentando que el Consistorio "está faltando el respeto a las instituciones y a las banderas oficiales de forma reiterada".

Díaz-Mella dice estar examinando acciones judiciales, porque "no es la primera vez que el alcalde no respeta la legalidad" e indica que una sentencia de 2020 del Tribunal Supremo señala que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente" utilizar, aunque sea ocasionalmente, "banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aún cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

El partido asimismo acusa a Caballero de vulnerar una ley de 1981 sobre el uso de la bandera de España y otros símbolos, porque "podría estar incurriendo en una infracción tipificada en el artículo 543 del Código penal".

Sin iluminación por el Orgullo en las Cortes de Castilla y León

No es el único lugar donde el partido de Santiago Abascal está intentando impedir las muestras de apoyo al colectivo LGTBI: en Castilla y León, esta vez no se ha iluminado el edificio de las Cortes como en años anteriores para conmemorar el Día del Orgullo.

El presidente del parlamento autonómico, el político de Vox Carlos Pollán, incluso ha enviado un correo electrónico al grupo socialista para que retire la bandera arcoíris que colgó en las ventanas de sus despachos en las Cortes, algo a lo que el PSOE se ha negado.

Comentario homófobo en la Asamblea de Madrid

Además, la formación de extrema derecha hizo gala recientemente de su LGTBIfobia en la Asamblea de Madrid, donde la diputada Alicia Rubio pidió a Eduardo Rubiño, de Más País, que "se cuide en el Orgullo". Un comentario al que el diputado respondió de forma tajante, aseverando que es "muy grave que se sobrevuele con el estigma en base a la salud sexual": "¿Sabe de lo que nos tenemos que proteger las personas LGTBI? De personas como ustedes", sentenció. Puedes verlo en este vídeo: