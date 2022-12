El secretario general de VOX, Javier Ortega, ha afirmado que su formación es el partido "de la movilización y ha dicho que confía "en sacar de la Junta al PSOE de la corrupción y la ineficacia".

En su comparecencia en el Hotel Ayre, donde ha sido recibido con aplausos, Ortega ha expresado "su más absoluta satisfacción" por la campaña electoral y por esta jornada, toda vez que ha asegurado que VOX ha sido el partido que "ha marcado el debate político" en esta elecciones.

"Ha puesto encima de la mesa la necesidad del control de nuestras fronteras y terminar con la inmigración ilegal, de terminar con la abusiva carga fiscal, la supresión de impuestos, y el partido que ha puesto sobre la mesa la necesidad de terminar con todas las leyes leyes ideológicas, especialmente de género y memoria histórica", ha dicho.

Además, ha añadido que es el partido que "ha puesto sobre la mesa la necesidad de terminar con todo el gasto político innecesario, subvenciones y la devolución de la competencias de sanidad, jusiticia y educación al Estado".

Igualmente, ha asegurado que VOX "es el partido de la movilización social" y que han sido "más de 35.000 personas que han acudido a los diferentes actos, los más multitudinarios, como no se habían visto en muchas décadas en Andalucía", al tiempo que ha destacado también la movilización en redes sociales.

Pero, ha añadido que "también ha sido el centro de los ataques e insultos y esto lamentablemente también nos ha puesto en el centro de la atención pública".

Para Vox esta campaña y esta jornada "han demostrado cuál es el voto útil, y ese voto útil ha sido el voto de la ilusión, de recobrar la esperanza", y a partir de hoy "esperamos sacar de la Junta al PSOE de la corrupción y la ineficacia".

Además, en cuanto a los resultados, no tiene duda de que "ha habido un voto histórico a favor de una formación que ha demostrado ser capaz de hacer lo que otros no han sido capaces de hacer en 40 años".

La respuesta de Antonio García Ferreras a Vox: "A laSexta no la va a gobernar el miedo"

A través de Twitter, Vox se jacta de no haber dejado entrar a laSexta en su sede electoral en un céntrico hotel en Sevilla. Desde el plató, Antonio García Ferrerasresponde rotundo: "A laSexta no la va a gobernar el miedo. Si no les gusta, allá ellos".

Vox se jacta de dejar a laSexta fuera de su sede electoral en Sevilla

Según el sondeo de ABC, Vox entra en el Parlamento y podría alcanzar los diez diputados. La formación que preside Santiago Abascal deja a laSexta fuera de su sede en Sevilla durante la jornada electoral porque aseguran que no se les ha dado cancha.

Los apoderados de Vox que increparon a Susana Díaz eran de Madrid y uno de ellos trabajó en Hazte Oír

Dos apoderados de Vox increparon e insultaron a Susana Díaz en el momento de depositar su voto. Los dos son de Madrid y han acudido al colegio electoral sevillano como apoderados. El PSOE denunciará el incidente en la Junta Electoral. Elecciones andaluzas 2018 en directo.

Santiago Abascal, tras lo ocurrido con dos apoderados de Vox: "Susana Díaz ha calentado la campaña y estas son las consecuencias"

En declaraciones exclusivas a laSexta el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha justificado el ataque hacia la presidenta de la Junta de Andalucía por parte de dos apoderados de Vox: "Susana Díaz ha calentado la campaña y estas son las consecuencias". Puedes seguir toda la información en directo de las elecciones andaluzas aquí.

Dos apoderados de Vox increpan a Susana Díaz al acudir a votar: "Se te acaba el chollo y los 40 años de robar"

Fuentes del PSOE de Andalucía confirman que el partido está dispuesto a denunciar ante la autoridad electoral y ante quien proceda a los dos apoderados de Vox que han increpado a Susana Díaz cuando acudió a votar. Elecciones andaluzas 2018 en directo.