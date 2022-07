El virólogo Luis Enjuanes, jefe del laboratorio de Coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, asegura que es momento de volver a medidas de restricción ante la situación de la séptima ola del coronavirus. A su juicio, "estamos minusvalorando el virus" ya que el número de infectados oscila entre 500/1.000 por cada 100.000 habitantes y, para entrar en la zona de control, "deberíamos tener entre 20 y 40 infectados". Eso sí, el experto ha explicado que en verano el virus "pierde infectividad" debido a las altas temperaturas.

A pesar de esto, cree que se debería volver al uso "imprescindible" de la mascarilla en espacios cerrados, guardar la distancia de seguridad y reducir el número de personas que se pueden reunir porque "esto es una locura". En concreto, se ha referido a reducir "aquellas cosas que sean más prescindibles, como la cantidad de gente que puede asistir a los estadios, festivales de música o de verano", que se celebran en estas fechas en España, porque "esto no es racional".

El covid pierde infectividad en verano

El investigador ha explicado que en verano el virus "pierde infectividad" debido a las altas temperaturas, pero que también es el momento en el que "se contamina con más facilidad" por no llevar la mascarilla por la calle, en festivales o discotecas. De hecho, cada día que se pasa a 37 grados pierden 10 veces su infectividad, lo que se une a que también los rayos ultravioletas y el mayor número de horas de sol inactivan el virus y "eso juega a nuestro favor".

En cuanto al riesgo de reinfección, el experto en virología ha querido recordar que, a pesar de que el virus se esté "atenuando", incluso aquellos que han recibido las tres dosis de las vacunas, pueden reinfectarse. Esto se debe a que las vacunas actuales, que se administran por vía intramuscular, "tienen una efectividad en mucosas bajísima" y una inmunidad en ellas "de corta duración". De hecho, ha detallado que si no se inmuniza localmente en la mucosa donde vaya a infectar el virus, se pierde el 98 por ciento de eficacia de vacunación.

"La gente que se ha inmunizado tres veces no solo es que se infecte, es que amplifica el virus y lo vuelve a diseminar", ha apuntado el experto, que sostiene que ahora mismo, las teorías de inmunización de masas "no cuentan" y hay que hacer "otras matemáticas". En esta línea, ha señalado que la vacuna intranasal que está elaborando su departamento "es muy prometedora" ya que se administrará por esa vía porque "si no inmunizas localmente en la mucosa donde vaya a infectar el virus se pierde el 98% de eficacia de vacunación", aunque no confirma una fecha precisa para su salida porque "falta aumentar la eficacia de la producción, adaptarla a las normas de GMP, de buenas prácticas de fabricación, y optimizar los rendimientos".

La vacuna intranasal, la clave para controlar el covid

En torno a la vacunación, el experto ha apuntado que en España "tenemos una muy buena situación en cuanto a aceptación de las vacunas" y ha añadido que "no nos queda otra" dado que "la inmunidad que nos han inducido en el tracto respiratorio es muy bajita". Además, incide en la necesidad de que las personas mayores adquieran la dosis de refuerzo: "Si una persona de entre 18-50 años responde con una efectividad del 90%, una personas de más de 65 años cuenta con una efectividad del 35/40%" y apunta que si a partir de octubre ya hubiera una forma de administración intranasal "la efectividad de las vacunas saltaría para arriba con mucha potencia".

Enjuanes no puede augurar cuándo se alcanzará el pico de la séptima ola porque "adivinar el futuro es difícil" y el virus "igual que sube baja". No obstante, señala que alcanzaremos el pico máximo y la meseta y ha advertido que los anticuerpos de las vacunas ya han perdido "bastante efectividad" contra la ómicron y, ahora, quienes llevan las tres dosis, estarán en torno al 50%.

El especialista recalca que las vacunas desarrolladas hasta la fecha son de "buena calidad" aunque el problema es la vía de administración y, en este sentido, apunta que cuando se den por ruta intranasal "su infectividad aumentará dramáticamente y eso permitirá controlar mucho mejor" una pandemia que "ha llegado para quedarse porque se transmite con una facilidad grandísima". Según ha subrayado, el virus se hará "estacional", es algo que predice "todo el mundo", y durante los próximos años tendremos que vacunarnos todos, si bien es posible que "en algún momento" se convierta en un virus como los otros cuatro coronavirus humanos que se conocen y para los que no hay necesidad de vacunación.