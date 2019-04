Virginia López Negrete dejaría el caso Nóos "si se probase" que se pidió dinero para liberar a la infanta

MANOS LIMPIAS, EN EL PUNTO DE MIRA

Manos Limpias ha sostenido la imputación contra la infanta Cristina en el caso Nóos, su abogada, Virginia López Negrete, no está implicada en la operación policial, aunque surge la duda de si podría afectar al caso Nóos. Al respecto, López Negrete no ha querido hacer ninguna declaración. No obstante, se encuentra preocupada, quiere ganar tiempo y terminar la instrucción del caso. Si el asunto acaba con Manos Limpias, la infanta Cristina podría liberarse del banquillo.