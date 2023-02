"No me quedo en Ciudadanos porque nunca me he ido de Ciudadanos". Así de clara se ha manifestó Begoña Villacís ante las sospechas levantadas este semana sobre una posible marcha al Partido Popular.

Además, la actual vicealcaldesa de la capital, que pasado este jueves por diferentes medios de comunicación para dejar clara su postura, ha querido insistir en que el PP nunca le había propuesto ir en las listas nacionales a cambio de no presentarse "contra Almeida", ha indicado este jueves en TVE.

A su vez, Villacís ha agradecido la "sinceridad" de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que afirmó en Onda Cero que nunca había recibido una propuesta de la vicealcaldesa.

"Yo soy candidata a las primarias, primero tengo que presentarme a las primarias y luego a elecciones", ha aseverado, para reafirmar que su intención es que "esta ciudad no caiga en manos de Ortega Smith".

Villacís analiza este episodio como la señal de que "la campaña ha empezado" y de que es "un rival a tener en cuenta".

"Los políticos nos reunimos a menudo"

Las especulaciones sobre su posible marcha a las filas populares saltó con motivo de una reunión que mantuvo con Elías Bendodo, seguida de otra con el alcalde Martínez Almeida. Reuniones que hicieron levantar la sospecha de que podría abandonar el partido naranja.

Pero Villacís ha querido quitar importancia a dichos encuentros, asegurando que los políticos se reúnen "a menudo". Además, ha querido desmentir después en Espejo Público que las reuniones no se sucedieron tal y como se han contado: "Ni al día siguiente fue con Almeida ni nada de eso".

Por último, y en relación a un posible cambio con los populares de cara a las elecciones generales, Villacís ha insistido en que su "compromiso es con Madrid" y que "este es" su "sitio".

Aun así, en sus intervenciones en televisión se ha esmerado en hablar muy bien de Feijóo. En Espejo Público ha vuelto a dedicar buenas palabras hacia él tras mencionar lo "halagador" que resultó saber que la dirección del partido había destacado su "talento": "Yo también ahora mismo tengo buen concepto del señor Feijóo", ha afirmado.

Lo que no ha querido ha sido entrar a responder a las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que cerró la puerta a la vicealcaldesa tras levantarse las especulaciones y que dijo que ya se había llevado "lo mejor de Ciudadanos".