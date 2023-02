Begoña Villacís ha anunciado que no se irá de Ciudadanos. Tras días en los que la vicealcaldesa de Madrid ha avivado la polémica al plantear la dirección de Ciudadanos permita que cada equipo municipal decida si va con las siglas naranjas o se integra con otras opciones en las elecciones municipales de mayo, Villacís ha comparecido para anunciar que finalmente se presentará a las primarias de Ciudadanos para liderar la candidatura del partido en el Ayuntamiento de Madrid.

"Después de esta semana les puedo asegurar que si ya estaba convencida de que este espacio es el de la libertad y la lealtad está semana me ha servido para estar más convencida que nunca", ha asegurado la política de la formación naranja, que ha elogiado los cuatro años en la coalición de Gobierno con el Partido Popular de Martínez Almeida.

Villacís ha negado que estuviera tanteando unirse al Partido Popular y ha asegurado que no se reunió con Elías Bendodo para unirse a las filas del PP, tal y como publicaba este lunes el diario 'El Mundo', que apuntaba a que ambos habrían mantenido un encuentro a mediados de enero para hablar sobre esta posibilidad. "Me reúno con gente de todos los partidos. Yo me llevo bien con todos", ha aseverado.

La vicealcaldesa ha evitado, no obstante, negar con rotundidad un cambio en el futuro y ha reiterado que actualmente está "para presentarse a las primarias de Cs". En este sentido, ha asegurado que la campaña será "difícil", aunque ha afirmado que se presentará para evitar que Madrid "caiga en manos de Ortega Smith" y con el objetivo de "hacer valer la política sin complejos".