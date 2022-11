Con 15 penas ya revisadas y rebajadas, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, asegura que "nadie" avisó a Igualdad de que esto podría ocurrir. "Nadie, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo Económico, ni toda la parte de participación ciudadana advirtieron de que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando", ha asegurado en una entrevista en 'El Diario'.

Sin embargo, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, contradice su versión. En Más Vale Tarde, Fernández aseguró que se lo advirtió a la ministra de Igualdad: "Le manifesté mis dudas en torno a que no compartía que hubiera rebajas de los mínimos de algunas penas y de algún máximo, y ella me transmitió tranquilidad, aunque no recuerdo las palabras".

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha fue incluso más allá y probó sus palabras con un informe que la Consejería de Igualdad envío al Ministerio avisando de lo que podría pasar. "Puedo entender que la ministra no se acuerde, pero luego le mandamos otro informe que avala lo que yo digo. No me gustaría tener que enseñarlo, pero lo tenemos", defendió.

LaSexta ha podido leer ese informe y, efectivamente, en él se demuestra que sí se advirtió de las penas mínimas Y no solo advirtió de esto una consejería, sino que también lo hizo el Consejo General del Poder Judicial: "En nuestro informe advertíamos de la posibilidad de que ocurriera lo que está ocurriendo", ha declarado Ángeles Carmona, miembro del CGPJ.

Sin embargo, según la versión de Victoria Rosell, "han opinado los mayores expertos del país en Derecho y Derecho Penal, y nadie advirtió este riesgo". Así, la delegada del Gobierno de Igualdad confía en que la situación se resuelva cuando el Tribunal Supremo unifique criterios.