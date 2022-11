Blanca Fernández, consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, advirtió al Ministerio dirigido por Irene Montero de lo que podría ocurrir con la ley del 'Solo sí es sí'. En un documento enviado en 2020 alertaba a Montero de las dudas que les suscitaba el texto en relación a la rebaja de las penas en algunos delitos.

Posteriormente, tuvo una reunión personal con la ministra en la que le explicó sus dudas. Según ha indicado la portavoz del Gobierno manchego en Más Vale Tarde, Montero le transmitió "la convicción de que eso no pasaría con esa ley". "Mis miedos, como los miedos de tanta gente que ya lo advirtió, se han cumplido. Aquí quien pierde no es el Gobierno ni la ministra, son las mujeres", ha aseverado.

Desde el Ministerio de Igualdad, en cambio, niegan que la consejera de Igualdad dijera nada al respecto en la reunión, aunque reconocen que sí envió un documento en julio de 2020, antes de que la ley pasara la segunda vuelta en el Consejo de Ministros, cuando se hicieron "las correcciones pertinentes".

Fernández ha afirmado que posteriormente enviaron "otro informe que aludía a este miedo": "Yo no quiero organizar una guerra con Irene Montero, pero no soy una mentirosa. Aquí se trata de solucionar un problema que es muy importante". "Se dejó una puerta abierta que no se tenía que haber dejado abierta", ha añadido. Así, ha respondido en Más Vale Tarde si ella habría dimitido en el lugar de Montero.