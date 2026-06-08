Víctimas de abusos en la Iglesia se manifiestan contra la visita del papa: "Tememos que el Vaticano y Sánchez hayan acordado meter la ley de prescripción en un cajón"

Los detalles Decenas de afectados por los abusos sexuales en la Iglesia se han manifestado ante la Nunciatura Apostólica, donde León XIV se ha reunido este lunes con el presidente del Gobierno.

Decenas de representantes de asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia Católica se concentraron frente a la Nunciatura Apostólica mientras León XIV se reunía con el presidente Pedro Sánchez. Protestaron porque las principales asociaciones de afectados por pederastia no fueron invitadas a los encuentros con el papa. Manuel Hurtado, víctima de abusos, expresó su temor de que la ley de prescripción quede archivada y pidió al papa que apoye públicamente la no prescripción de delitos sexuales contra menores. Juan Cuatrecasas, de la Asociación Nacional de Infancia Robada, criticó los encuentros simbólicos sin contenido real. Las asociaciones demandan reconocimiento jurídico, atención especializada e indemnizaciones justas. Además, cuestionan la representatividad del proyecto Repara, afirmando que es usado para mejorar la imagen de la Iglesia.

A primera hora de este lunes, decenas de representantes de varias asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica se han concentrado frente a la Nunciatura Apostólica, donde León XIV se ha reunido con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De esta forma, han tratado de mostrar de esta forma su preocupación ante los encuentros que este mismo lunes mantendrá el sumo pontífice con diversas víctimas, puesto que las principales asociaciones de afectados por la pederastia en el ámbito clerical no han sido invitadas al encuentro.

Manuel Hurtado, víctima de abusos en la Iglesia, ha denunciado públicamente su "temor de que el Vaticano y Sánchez hayan acordado meter la ley de prescripción en un cajón a cambio de la foto de hoy". Además, ha reclamado a León XIV que apoye públicamente la no prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores: "El papa se ha significado públicamente defendiendo la dignidad humana, es un momento excelente su visita a España para que se pronuncie públicamente para que los delitos de pederastia no prescriban".

En el mismo sentido se ha pronunciado Juan Cuatrecasas, presidente y portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), que ha expuesto que su objetivo "nunca ha sido una fotografía ni un gesto simbólico vacío de contenido". "Consideramos que cualquier encuentro institucional carece de valor si no va acompañado de una escucha real, inclusiva y de respuestas efectivas", ha puntualizado.

Además, las diversas asociaciones que se han manifestado ante la Nunciatura Apostólica han reclamado el el reconocimiento jurídico pleno de la condición de víctima que garantice derechos efectivos y el acceso a atención psicológica y psiquiátrica especializada, así como indemnizaciones dignas en función del daño sufrido.

Durante la tarde de este lunes, el papa se reunirá con colaboradores del protecto Repara de la Archidiócesis de Madrid, algo que, para Hurtado y Cuatrecasas, no representa a la totalidad de las víctimas, puesto que sus integrantes "están siendo utilizadas por la Iglesia, por la Conferencia Episcopal, para lavar la imagen de una Iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas".

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