La republicana Julia Letlow, viuda del legislador Luke Letlow, fallecido en diciembre por covid-19, ocupará su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras ganar este sábado las elecciones especiales en el distrito 5 de Luisiana, según las proyecciones de los medios de comunicación. Los diarios de The Washington Post y The New York Times dieron por ganadora a Letlow, con el 64,9 % de los votos.