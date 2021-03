Jordi Évole entrevista a Carmen García Bigorra, una actriz amateur que a lo largo de su carrera ha ganado más de 30 premios. La mujer reflexiona sobre sus premios y habla sobre cómo la crisis del coronavirus la ha afectado tanto personal como profesionalmente. "Ahora con este parón, parece como que no nos permitamos ni que nos den un premio. Está todo tan parado...", lamenta García, que señala que "nos han robado un año de vida, sobre todo a las personas que tenemos el calendario en contra".

Pero, ¿qué ha supuesto para ella la pandemia? Carmen García afirma que le ha hecho a darse cuenta de que está sola en casa: "Yo no soy depresiva, pero me ha creado una falta de ilusión, que es lo peor que se puede tener". Además, su trabajo le ha hecho acostumbrar a estar rodeada de gente, algo que ha perdido por culpa de la pandemia. Puedes ver su reflexión completa en el vídeo principal de esta noticia.

"No he vivido del teatro, pero me ha dado la vida"

La afición de Carmen García por el teatro le llegó de muy pequeña gracias a su madre, una mujer que sufrió el machismo más repugnante de la época al separarse en el año 1949. Ambas, afirma, se refugiaron en el teatro de sus vidas.