José Corbacho cuenta en este vídeo cómo fue a someterse a un trasplante de riñón donado por su hermana en plena pandemia. "Me llamaron del hospital porque estaba pendiente de un trasplante. Me lo iban a haber hecho en el mes de marzo, pero por la pandemia se tuvo que retrasar hasta julio. Yo le comenté a mi hermana que estaban buscando donantes y no le dije nada más porque, además, mi hermana a los 58 años nunca había entrado en un hospital", cuenta el humorista.

Sin embargo, su hermana le llamó al día siguiente para decirle que se haría las pruebas. "Lo que pasó para su mala suerte y para mi buena es que la compatibilidad era más alta de lo habitual en hermanos y los médicos dijeron que ella sería la primera opción", recuerda, motivo por el que la mujer no dudó en ser la donante.

El actor, además, ha tenido unas cariñosas palabras hacia su hermana, de quien ha dicho que "siempre ha estado ahí, incluido en el momento más importante" de su vida. "No me ha pedido nada a cambio y yo le he costado un riñón, literalmente", ha bromeado.