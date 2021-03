Jordi Évole entrevista a Sandra Escobar, quien se ha visto obligada a cerrar la tienda de trofeos de su familia por culpa de la crisis del coronavirus. La joven recuerda que todo empezó con la crisis del 2008, cuando el nivel de faena de su padre bajó bastante.

Algo que se agravó con la pandemia del coronavirus como explica la joven a Jordi Évole. "Piensa que yo venía aquí a trabajar después de que se acabara el estado alarma y en un mes no hacía ni 100 euros", afirma Sandra Escobar, que señala que "hay veces que hay que ser valiente": "Valiente también es saber renunciar a tiempo en vez de quedarte y quedarte. Eso es muy valiente también, pero creo que es para la gente que no tiene otra salida".

[[H3:"Tuve que ir al psicólogo, me daban crisis de ansiedad”]]

A Sandra Escobar no le quedó más remedio que hacerse cargo de la tienda familiar, un hecho que le creó mucha ansiedad al no querer decepcionar a sus padres. Ahora, la acaba de cerrar por la pandemia: "¿Para qué quiero estar aquí diez horas pasándolo mal y 'tener dinero', pero no poder vivir?". Puedes ver su reflexión en este vídeo.