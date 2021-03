La Comisión Europea ha aprobado la creación del certificado de vacunación COVID, una suerte de 'pasaporte vacunal' que servirá para conocer si una persona en concreto ha sido vacunada, si se le ha realizado una prueba PCR o cualquier otro vínculo relacionado con el coronavirus. ¿Cuándo entraría en vigor de manera generalizada? "La temporada de verano es muy importante, y trabajamos para que esté disponible", ha apuntado la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha dado en Liarla Pardo las claves sobre este nuevo certificado digital.

¿Será obligatorio para todas las personas? Maroto responde: "No va a ser obligatorio, como no lo es la vacunación. Pero hemos incorporado en el certificado digital otros elementos de seguridad, como el haber pasado ya la enfermedad o acreditar que tienes un PCR negativo". La ministra cree que de esta forma se conseguirá "una movilidad mas segura", una cuestión "imprescindible porque el virus va a convivir con nosotros, y por tanto tenemos que asegurar el menor riesgo posible para que no se produzcan nuevo repuntes".

Sin embargo, a la hora de entrar a valorar si en la práctica habrá diferencias con este documento entre las personas vacunadas y las que no, Maroto ha evitado una respuesta directa y se ha limitado a señalar que "es un elemento de seguridad para garantizar que las personas que se mueven estén sanas". Sobre esta cuestión, ha insistido en que "es muy importante que avance el proceso de vacunación" y ha asegurado que "en abril va a incrementarse el número de vacunas", un elemento "clave para empezar a incorporar los certificados y recuperar cierta normalidad que deseamos".