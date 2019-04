Un grupo de manifestantes lanza objetos contra Begoña Villacís y Toni Cantó a la salida del Congreso

Diputados de Ciudadanos han condenado el lanzamiento d objetos contra algunos miembros de su partido a la salida del Congreso, después de haberse consumado la investidura de Rajoy. Concretamente, Fernando de Páramo se ha acordado de Podemos al subir el vídeo del incidente a Twitter preguntando "lo condenará está vez Podemos o tampoco".

Diputad@s de @CiudadanosCs tirándoles botellas y gritos de puta a la salida¿Lo condenará está vez Podemos o tampoco?pic.twitter.com/cEwXr0ugqm — Fernando de Páramo (@ferdeparamo) 29 de octubre de 2016

El presidente de la formación 'naranja', Albert Rivera, que no formaba parte del grupo de diputados agraviados, ha denunciado el trato recibido por sus compañeros en un mensaje de Twitter: "Mi apoyo a los diputados recién elegidos por el pueblo español que han recibido insultos y lanzamiento de objetos", ha escrito.

Previamente, varios diputados de Ciudadanos habían utilizado esta red social para denunciar los insultos de los manifestantes, aportando incluso un vídeo del momento de su salida del edificio.

"Hoy a la salida del Congreso me han llamado puta y me han tirado una lata de cerveza. Me quedo con la democracia y no con la violencia", ha escrito Patricia Reyes en su cuenta de Twitter. El mismo insulto asegura haber recibido Marta Rivera, que en un tuit recordaba que 3,5 millones de votos la han llevado al Congreso y "los fascistas" la llamaban "puta" al salir. "Este es el país que no quiero", ha dicho.

