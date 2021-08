El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha avalado que se exija el pasaporte COVID para acceder al interior de los establecimientos de esparcimiento y de hostelería con música, una propuesta de la Junta. Según ha informado el alto tribunal en un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera en un auto que la propuesta no cumple el juicio de idoneidad ni necesidad para implantar una medida que afecta al derecho a la intimidad y al derecho a la no discriminación.