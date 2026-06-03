La UCO intervino 19.850 euros en metálico en casa de Gaspar Zarrías durante los registros

Los detalles El acta de registro del domicilio del exconsejero de Presidencia andaluz recoge el hallazgo de este dinero, que fue más tarde depositado en la cuenta de bancaria de depósitos y consignaciones judiciales.

La Guardia Civil encontró 19.850 euros en el domicilio del exdirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías durante un registro en mayo en Madrid. Este dinero, hallado en fajos de billetes, fue depositado en la cuenta de depósitos judiciales. Zarrías es investigado en una causa dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una supuesta trama para obstruir actuaciones judiciales contra el PSOE. Junto a Zarrías, también están imputados Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Ana María Fuentes. Zarrías declaró haber pagado 16.000 euros a Díez para investigar al comisario Villarejo en el caso de los ERE de Andalucía.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló un total de 19.850 euros, algunos repartidos en varios fajos de billetes, en el registro del domicilio al exdirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías, el pasado 27 de mayo en Madrid.

El acta de registro del domicilio del también exconsejero de Presidencia andaluz, al que ha tenido acceso laSexta, recoge el hallazgo de este dinero, que fue más tarde depositado en la cuenta de bancaria de depósitos y consignaciones judiciales.

Los agentes encontraron en el salón un baúl de color negro con "tres fajos unidos con gomas", que contenían 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y 105 billetes de 20 euros. En una habitación del domicilio de Zarrías, dentro de un sobre de una entidad bancaria que estaba en una bolsa, había 75 billetes de 50 euros.

Ese mismo día, en un registro en el domicilio del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, los efectivos de la UCO se incautaron de dos teléfonos móviles y un ordenador, así como dos carpetas y tres agendas.

Zarrías es uno de los nuevos investigados en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que gira en torno a una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE o el Gobierno, que estaría liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

El juez Pedraz imputó tanto a Zarrías como a Cerdán por su presunta implicación en la trama, así como a la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros.

El exdirigente andaluz testificó ante un juez de Plaza de Castilla que instruye otra causa parecida que pagó 16.000 euros a la exmilitante socialista Leire Díez -también imputada- para que investigase el supuesto papel del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el proceso judicial de los ERE de Andalucía, en la que Zarrías estuvo acusado.

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