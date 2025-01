Torres tacha de "injusto" a Clavijo por responsabilizar al Gobierno de la crisis migratoria: "Quien pone pegas a un acuerdo es el PP y gobierna con ellos"

Mientras Canarias vive una situación límite por la llegada incesante de pateras a sus costas y el desbordamiento de los centros de menores migrantes no acompañados, los políticos siguen en un cruce de acusaciones por responsabilizar al otro de no resolver la situación. Este jueves, el Gobierno ha respondido a las críticas del presidente Canario, Fernando Clavijo, quien acusó al Gobierno central y al PP de ser "cómplices" de una crisis migratoria sin precedentes y subrayó de nuevo su incapacidad para atender a los 5.812 menores que hay en Canarias. Y lo ha tachado de "injusto" al recordar que quien se niega a llegar a un acuerdo para su reparto es el Partido Popular.

Así lo ha expresado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha contratacado recordando a Clavijo que el PP es su socio de Gobierno en Canarias: "Quienes han puesto las pegas ha sido el PP y gobierna con ellos", ha dicho en una entrebvista este jueves en la Cadena Ser. Torres añadió después que Clavijo tiene que cuestionarse por qué no es duro con su socio de Gobierno.

La situación límite que vive el archipiélago tensa las relaciones políticas. Solo en Canarias 47.000 personas llegaron en 2024, siete mil más que en el año anterior, según datos del Ministerio del Interior. En realidad, Clavijo también criticó al Partido Popular, a quien reprochó que "se parapete en excusas para no dar el paso y llegar a un acuerdo que dé altura a un drama humanitario".

Pero el Gobierno siente que está haciendo todo lo posible para resolver la situación: "Esperábamos un reconocimiento del trabajo que estamos haciendo, Clavijo siempre siempre señala al Gobierno cada vez que esto no sale por culpa del PP, es un acto injusto porque llevamos un año trabajando", en referencia a la negociación de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que trata de establecer el reparto de esos menores al resto de regiones. "El Gobierno ha votado siempre sí, el que ha votado en contra es el PP", a quien ha acusado de responsable de los menores migrantes sigan en situación crítica: "Si el PP hubiese tenido otra actitud esos niños estarían mejor distribuidos en el país (...) y están en este momento hacinados . "Podrán buscarse las excusas que se quieran pero si el 23 de julio hubiese votado sí a la admisión a trámite hoy estaríamos hablando de una situación distinta", ha dicho en referencia al reparto de menores que no salió adleante este verano por la oposición del PP.

Al respecto, Clavijo dijo que había enviado una propuesta de decreto ley y criticó al Gobierno por rechazarla, pero el Gobierno achaca que esta propuesta desbarata todo lo negociado durante este año: "No es no es cierto y él lo sabe, envió una última propuesta de un texto para una modificación puntual que cambia todo lo que hemos trabajado durante un año. Clavijo aseguró además que tenía el apoyo de Junts, algo que el ministro Torres no parece creer: "Si tiene el apoyo de Junts que lo manifiieste Junts. Nosotros también hemos trabajado con ellos", ha dicho.

Y ha seguido defendiendo la labor del Ejecutivo de Sánchez: "Es el primer Gobierno de España que ha puesto sobre la mesa resolver el asunto de los menores de competencia autonómica y no vamos a cejar en el empeño".

Sobre otros asuntos, Torres ha asegurado que el Gobierno va a hacer todo lo posible para sacar adelante los presupuestos de 2025, y que se encuentra en negociación con Junts: "Estamos sudando la camiseta, queremos tener presupuestos".