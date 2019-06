Toni Roldán, tras dejar Cs: "¿Cómo vamos a superar la dinámica de rojos y azules si nos convertimos en azules?"

El hasta ahora portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para comunicar que abandona su escaño y que renuncia a todas sus responsabilidades en la formación naranja, una decisión que ha justificado por su desacuerdo con el viraje del partido hacia la derecha.

"De un tiempo a esta parte la dirección del partido al que pertenezco ha tomado una decisión estratégica que es legítima pero que no puedo compartir", ha dicho Roldán, que ha sostenido que ha expresado su desacuerdo durante los últimos meses, sin éxito. "Uno no puede tratar de ser lo que no es durante demasiado tiempo", ha añadido.

"Todas las estrategias políticas tienen costes, pero los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos", ha advertido el ya exdiputado, que se ha preguntado "¿cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules?".

"¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no podemos confrontar a la extrema derecha?", ha añadido Roldán, que ha asegurado que no va a "participar más de la polarización política".

"No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado, este no es el contrato que yo firmé", ha concluido. "La política no es un supermercado, aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana".