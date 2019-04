Todos los diputados de CDC a excepción de Homs votaron a favor de Ana Pastor como presidenta del Congreso

Las diez votos misteriosos que facilitaron al PP el control de la Mesa del Congreso ya tienen dueño. Según publica el diario 'El Mundo', la apuesta del PP obtuvo diez ayudas extra en forma de abstención; siete de Convergència y otras dos de los nacionalistas vascos. El último voto fue de Coalición Canaria.

Según el Mundo, mientras algunos diputados nacionalistas votaban abstención, los dos portavoces lo hicieron en blanco. La nueva Convergència asegura que no hubo pacto con nadie en la Mesa del Congreso y reitera su confianza en Francesc Homs. "No hay nigún pacto con el PP ni con el PSOE, y hay confianza absoluta en Francesc Homs", afirma David Bonvehí, coordinador de Organización del Partit Demòcrata Catalá.

Las negociaciones para formar un gobierno lo antes posible no cesan. Ciudadanos sigue cerrando la puerta a un gobierno con Rajoy. "Ya hemos dicho que no vamos a entrar en un Gobierno con Rajoy y no pactamos por sillas", ha señalado Carrizosa.

Mientras, Podemos presume de ser la única fuerza a la que Rajoy no ha llamado a negociar. "Por fin Rajoy ha entendido que somos el adversario natural y que, por tanto, ni por activa ni por pasiva le vamos a dar apoyo", ha explicado Íñigo Errejón. Así, la pelota vuelve a caer en el tejado de los socialista. José Bono, en laSexta Noche abrió de nuevo la caja de la abstención.

"Si fuera necesario que el PSOE se abstuviera para evitar las terceras elecciones yo creo que por responsabilidad de país, sin nada a cambio", consideraba el expresidente del Congreso. Sánchez se mantiene en silencio, pero le salen más posibles apoyos en caso de que Rajoy no consiga la investidura. Primero fueron los nacionalistas catalanes y ahora son los vascos.

"Si Rajoy fracasa, Sánchez debería intentarlo", expresó el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, durante una entrevista en 'eldiario.es'. Además, le recuerda a Rajoy que el 'No' del PNV es inamovible.