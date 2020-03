El coronavirus está sometiendo a nuestro sistema sanitario a una gran presión y son muchos los padres que tienen dudas sobre qué ocurrirá ahora con el calendario de vacunación infantil. ¿Debo llevar a mi hijo a vacunar como le correspondería en una situación normal o es mejor evitar los centros sanitarios?

El doctor Francisco Álvarez, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), incide en que se debe aplicar la recomendación general de evitar las salidas innecesarias del domicilio y las visitas a los centros sanitarios.

"Las vacunaciones pueden ser demoradas por las circunstancias de fuerza mayor impuestas por la epidemia", advierte el pediatra, que no obstante lanza un mensaje de tranquilidad a los padres: "Calma, la demora de algunas vacunaciones en la situación actual no debe ser causa de preocupación en las familias".

En cualquier caso, indica, hay que consultar (telefónicamente) en nuestro centro de salud o en la Unidad de Vacunas del hospital. "Puesto que la situación en cada centro de salud es diferente, se recomienda consultar", apunta. ¿Y si no nos cogen el teléfono? "Si no se les localiza, no se acerque al centro, siga intentándolo por teléfono", aclara el doctor Álvarez.

"No hay problema en retrasar las vacunas dos o tres semanas"

El doctor José Ignacio Peis, coordinador del grupo de Actividades Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) coincide con este mensaje de calma.

Los padres, aconseja, "deberían consultar con sus centros por si existe todavía el circuito de vacunas activo", pero "no hay ningún problema en retrasar las vacunas dos, tres semanas para no movilizarnos, sobre todo a nivel de calle", indica.

Recomendaciones de los pediatras

La AEP recoge las mismas recomendaciones en un documento que puedes consultar en este enlace. En él se advierte de que la actual crisis sanitaria puede interferir en las vacunaciones, ya que el brote puede provocar sobrecargas asistenciales, que haya un menor número de sanitarios disponibles e incluso problemas en el suministro, al estar el sistema volcado en la atención de pacientes con coronavirus.

La situación puede diferir según la región, por lo que se aconseja preguntar por teléfono al propio centro de salud o consultar los demás canales de información disponibles (en las redes sociales del centro, del Servicio Regional de Salud que nos corresponda o a través de los teléfonos especiales de las Comunidades Autónomas).

"Evite acudir a los centros sanitarios si no hay necesidad o urgencia", instan desde la Asociación, matizando que, si nuestro centro de salud no está afectado por restricciones sanitarias excepcionales y nos recomiendan expresamente no interrumpir las vacunaciones, entonces deberemos hacerlo así y seguir las indicaciones.

Estos centros que sí puedan mantener la actividad vacunal, precisan, deberán hacerlo con las debidas precauciones y priorizarán a lactantes pequeños (vacunas de los dos y cuatro meses), pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas.

Por el contrario, si nuestro centro de salud está afectado, evitaremos las salidas innecesarias de casa y acudir al centro sanitario. En este escenario, desde la AEP aclaran que la demora de las vacunaciones será una situación temporal y que "se reanudarán en cuanto las autoridades sanitarias aconsejen recuperar la actividad normal". Si las actuales circunstancias solo se prolongan algunas semanas, añaden, este retraso "tendría solo un potencial efecto muy limitado en el tiempo".