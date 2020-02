La secretaria general de Podemos Andalucía y destacada dirigente de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, renunciará a un nuevo mandato, lo que deja libre el escenario para que la dirección de Pablo Iglesias impulse una candidatura en esta comunidad.

La decisión la comunicará oficialmente el jueves en una rueda de prensa en Sevilla Rodríguez, que este miércoles ha reunido a su Ejecutiva, de mayoría anticapitalista, para abordar la situación y confirmar que no presentará candidatura en la asamblea de mayo, que renovará los órganos del partido, han confirmado fuentes de la formación.

Antes, la propia Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias han hecho pública su ruptura pactada en un vídeo difundido en redes sociales en el que visibilizan con un abrazo la separación de sus proyectos.

"Debe dirigir nuestra organización en Andalucía un nuevo equipo que esté en sintonía con lo que han opinado la dirección y también la mayoría de los inscritos", dice Rodríguez, que muestra su voluntad de centrarse en su proyecto de Adelante Andalucía con el que se presentó a las elecciones.

"Sigue siendo oportuno y necesario crear ese espacio de la izquierda andaluza en el que nos volcaremos a partir de ahora", explica Rodríguez. La decisión de la hasta ahora secretaria general de Podemos en Andalucía implica en la práctica la salida de Anticapitalistas, la corriente más izquierdista de Podemos, a la que hoy Iglesias ha reconocido su "lealtad".

"Creo que cuando un grupo de compañeros no está de acuerdo con una línea estratégica fundamental de su partido no solamente es legítimo sino también lógico emprender otro camino", asegura el secretario general de Podemos, que agradece a los líderes de Anticapitalistas haber hecho las cosas bien. "Por desgracia no ha sido habitual", apostilla en referencia a la marcha el año pasado de quien fuera en los inicios su número dos, Íñigo Errejón.

"Críticos" a formar Gobierno con el PSOE

Pablo Iglesias anunció el pasado lunes en Al Rojo Vivo que el sector anticapitalista de Unidas Podemos se estaba planteando "abandonar la formación". Los motivos residen en que siempre se han mostrado críticos con la decisión de la formación morada de formar parte de un Gobierno de coalición con el PSOE.

Al respecto, el vicepresidente apuntaba que si bien está "de acuerdo con lo que dice Rodríguez, hay una diferencia enorme de criterio político entre Anticapitalistas y Podemos": "Si su planteamiento político es incompatible con las decisiones que hemos tomado, es la decisión más lógica y nosotros lo vamos a respetar", reiteraba.

"No hay que estar en un partido político a la fuerza, si no estás de acuerdo con la línea de ese partido. La gente está cansada de ver a compañeros dándose duro en los medios de comunicación y nos van a pedir madurez. Cuando hay que separarse, hay que hacerlo sin gritos y sin malos rollos", zanjaba Iglesias.