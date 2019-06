Teresa Ribera llama "analfabetos" a los dirigentes políticos que niegan el cambio climático

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, defendió "no reír la gracia" a los "analfabetos" que niegan el cambio climático y están al frente de altas responsabilidades públicas, en alusión velada a los presidentes de EEUU y Brasil, Donald Trump y Jair Bolsonaro, respectivamente.

La ministra comentó durante un acto que sobre la transición ecológica hay "algo de desconocimiento" y "mucho miedo porque no se hacen visibles las alternativas", por lo que instó a contrarrestar las "conductas" de dirigentes políticos contrarios para que se sientan "avergonzados".

"Cuando uno es analfabeto no se da cuenta de las barbaridades que dice, pero a mí me parece que a partir de determinados niveles de decisión no debería ser tolerable ser analfabeto", indicó.

Para la ministra Ribera, el hecho de que "un analfabeto diga barbaridades desde posiciones públicas al final genera problemas y costes para todos".